Courtisé depuis plus d’un an, Bouna Sarr a refusé d’envisager un départ jusqu’à présent. Mais cet été, tout sera différent.

Repositionné en latéral droit, Bouna Sarr s’est offert une seconde vie. Et depuis quelques mois, il est de nouveau impressionnant sur son couloir droit. Des jambes de feu, de l’efficacité grandissante et une place de titulaire indiscutable dans les yeux d’André Villas-Boas. Mais il est, aussi, un parfait candidat au départ.

Surveillé par la Premier League

S’il a confié avoir reçu des offres l’été dernier, Bouna Sarr n’a pas souhaité y donner suite. Il se sent bien en cité phocéenne et la perspective de qualifier le club en Ligue des Champions le séduit. Mais cet été, lorsque le club cherchera à vendre ses talents, il fera naturellement partie des candidats. Surveillé en Premier League, il pourrait partir contre un joli billet. Acheté 2 millions d’euros à Metz, il en vaut 5 fois plus aujourd’hui.