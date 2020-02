Pour Morgan Sanson, il était impossible de quitter l’OM en cours de saison. Le milieu de terrain veut partir dans d’autres conditions.

Révélé sous le maillot de Montpellier, Morgan Sanson a découvert le plus haut niveau grâce à l’OM. Finaliste de la Ligue Europa, le Français a clairement franchi des barrières importantes ces trois dernières saisons. Et Sanson semble mûr pour une aventure à l’étranger.

Il a voulu rester

Très courtisé depuis un an, Morgan Sanson aurait très bien pu être vendu cet hiver. Des clubs anglais ont fait des offres et l’OM aurait pu accepter un montant de 25 à 30 millions d’euros. Mais le joueur, comme son entraîneur, a dit non. Soucieux d’emmener l’OM en Ligue des Champions, Morgan Sanson veut partir par la grande porte, le sentiment du devoir accompli. Il a ainsi préféré aller au bout de la saison et tout donner pour ramener le club dans la reine des compétitions. Et c’est tout à son honneur.