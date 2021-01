En fin de contrat, Valère Germain insiste pour rester à l’OM. Pour cela, l’attaquant doit baisser son salaire.

Natif de Marseille, Valère Germain vit un rêve éveillé depuis qu’il porte les couleurs phocéennes. Et même s’il n’a pas le temps de jeu qu’il aimerait avoir, il est à la disposition du coach Villas-Boas, en pointe ou sur les côtés. Un travailleur discret, silencieux et adaptable.

Germain veut rester

Courtisé depuis un an, Valère Germain refuse toutes les propositions qui s’offrent à lui. Et même si son contrat s’arrête en juin prochain, il est prêt à tout pour rester. Même à baisser son salaire de 300 000 euros par mois ? Oui. A bientôt 31 ans, Valère Germain rêve de terminer sa carrière à l’OM. Et pour cela, il est prêt à faire ce sacrifice financier. Si l’OM est d’accord, bien évidemment.