Après RMC, c’est au tour du 10 Sport d’évoquer le cas Thauvin et un scénario catastrophe pour l’OM…

Correspondant pour RMC, Florent Germain a évoqué la situation de l’OM et le cas Florian Thauvin. Le journaliste a notamment indiqué qu’aucune discussion n’existait entre le club et son joueur pour prolonger son contrat qui court jusqu’en 2021. Avec le risque, donc, de le voir bien moins cher que sa valeur réelle dans la mesure où il n’aura plus qu’un an cet été à faire valoir.

Départ libre ?

Le 10 Sport va même plus loin en expliquant que Florian Thauvin, qui n’a effectivement aucune nouvelle de ses dirigeants concernant son avenir, n’exclut pas de rester à l’OM et de partir libre dans un an ! « Si les offres ne lui conviennent pas, clairement, il restera à l’OM. D’autant plus s’il a la possibilité de jouer la Ligue des Champions avec ce club dont il est devenu l’un des chouchous après deux superbes saisons. Dans cette perspective, il s’engagerait vers sa dernière année de contrat avec l’OM. Avec la possibilité d’être totalement libre de tout contrat (avec les avantages que cela comporte : choix de destination XXL, grosse prime à la signature). Un scénario qu’il ne faut surtout pas exclure… »