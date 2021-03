Relancé par Nasser Larguet, Saïf-Eddine Khaoui a pu se montrer sous un excellent visage ces dernières semaines. L’occasion de relancer les intérêts des clubs pour l’été à venir.

Il fait partie des nombreux joueurs en fin de contrat en juin prochain. Et à 25 ans, Saïf-Eddine Khaoui n’a plus vraiment de temps à perdre. Patient pour arracher quelques précieuses minutes de temps de jeu à l’OM ces derniers mois, il a trouvé grâce aux yeux de Nasser Larguet, éphémère intérimaire du banc marseillais. Un doublé et des prestations convaincantes pour rappeler à tous que Khaoui a des qualités techniques et mentales.

Deux clubs bien positionnés

Selon nos informations, l’avenir de Khaoui ne s’écrira pas à l’OM. Libre dans quelques semaines, il va quitter le navire phocéen, sans doute un peu trop grand pour lui. Et déjà plusieurs écuries de Ligue 1 sont positionnées sur lui. Deux clubs auraient notamment pris contact avec son entourage pour connaître ses attentes contractuelles. Pour l’un d’entre eux, la proposition attendra le verdict du championnat puisqu’il s’agit d’un club qui lutte pour se maintenir…