Après la crise Eyraud/Villas-Boas, l’OM doit affronter un nouveau malaise en interne. Il concerne son attaquant, Dario Benedetto.

Considéré comme la très bonne pioche du mercato estival, Dario Benedetto connaît une période compliquée avec l’OM. L’Argentin n’a pas marqué le moindre but depuis plus d’un mois et selon La Provence, sa situation commence à inquiéter.

Benedetto critiqué

Le quotidien régional rapporte en effet qu’en interne, les premiers doutes s’installent autour de Dario Benedetto. A l’abri de la critique, pour le moment, l’Argentin passe entre les gouttes. Mais pour combien de temps ? Au club, certains s’interrogent déjà sur son niveau et sa capacité à réellement s’imposer à l’OM. Décidément, même quand tout va bien, la cité phocéenne trouve le moyen de se compliquer la tâche…