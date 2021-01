En quête d’un nouvel attaquant, l’OM rêvait de pouvoir convaincre Milik (Naples) cet hiver.

André Villas-Boas avait trouvé l’attaquant parfait pour répondre à ses besoins. Un joueur efficace, expérimenté et revanchard : Arkadiusz Milik. L’OM est sur le dossier depuis deux semaines. Mais les chances de voir Milik signer sont désormais infimes.

La Juventus le veut

La Provence fait le point sur ce dossier et indique que l’OM est pratiquement hors course. Depuis que la Juventus a fait son entrée dans le dossier, notamment. L’écurie phocéenne n’a pas les moyens de rivaliser financièrement et doit se concentrer sur des poissons plus abordables.