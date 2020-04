Pour conserver son meilleur joueur, l’OM pourrait choisir de sacrifier son défenseur, Duje Caleta-Car.

Florian Thauvin faisait tout juste son retour lorsque la saison a été gelée, pour cause de Coronavirus. Et le maître à jouer de l’OM se retrouve d’autant plus frustré qu’il ne pourra disputer l’Euro, son objectif de saison, suite au report de la compétition. Mais la bonne nouvelle, pour l’OM, c’est que les chances de voir Thauvin partir cet été se réduisent.

Caleta-Car a le vent en poupe

A un an de la fin de son contrat, Florian Thauvin semblait en effet très proche d’un départ. Mais cette fin d’aventure n’est pas celle qu’il souhaite avec l’OM, son club de cœur. Dans le même temps, les dirigeants ont des touches pour vendre Duje Caleta-Car à prix d’or, en Angleterre. Une vente qui pourrait remettre les comptes du club à flot et ainsi permettre de conserver (en le prolongeant) Florian Thauvin.