Si le nom de Michy Batshuayi revient du côté de l’OM, la piste semble totalement impossible à finaliser pour le club.

Mis de côté à Chelsea, Michy Batshuayi est sur le départ. Cet été, le Belge n’aura plus qu’un an de contrat et il se murmure que l’OM serait intéressé par le retour de son ancien buteur. Une piste alléchante, sur le papier.

Trop cher en salaire et en transfert

Mais la réalité est toute autre, pour l’OM. Avant d’acheter, le club doit d’abord penser à vendre. A beaucoup vendre… Une dette de plus de 90 millions d’euros est à éponger. Si les revenus de la Ligue des Champions seront une aide précieuse, il manquera entre 50 et 60 millions d’euros pour pouvoir passer. Même à petit prix (15/20 millions d’euros), l’OM ne pourra pas bouger. De plus, comment assumer le salaire de Michy Batshuayi ? Avec Mandanda, Payet ou encore Strootman, l’OM a un train de vie d’enfer. Sans départ des poids lourds du vestiaire, la masse salariale ne bougera pas non plus.