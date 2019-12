En recrutant Juninho, Jean-Michel Aulas a sans doute commis une erreur de casting et l’OL en paye le prix.

Réclamé par tous les supporters, Juninho est enfin revenu à l’OL. Dans un poste de DS, le Brésilien a accepté le challenge proposé par Jean-Michel Aulas, qui poussait pour sa venue depuis de longs mois.

Pas à la hauteur ?

Le souci, c’est que Juninho ne semble pas à la hauteur du poste. Dans un OL qui marche sur l’eau et enchaîne les victoires, le Brésilien a semblé dans son élément. Mais dès lors que la machine lyonnaise s’est enrayée, il a disparu de la circulation. Jean-Michel Aulas a été obligé de revenir pour reprendre les commandes du club, plongé dans l’une de ses crises les plus profondes. Son manque d’expérience et de caractère sont sûrement à l’origine de ce faux-départ. Reste à savoir si Lyon peut se permettre d’avoir un patron en formation pour pouvoir se relever rapidement…