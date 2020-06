Après une superbe saison en Ligue 1, Joris Chotard suscite beaucoup d’intérêt. En France, Lyon le regarde très attentivement.

C’est l’histoire très simple d’un gamin de 18 ans à qui on offre l’opportunité de jouer en Ligue 1. Et Joris Chotard a parfaitement relever le défi de Michel Der Zakarian, son entraîneur à Montpelleir. Le milieu de terrain a disputé 23 rencontres, toutes compétitions confondues (dont 20 en Ligue 1), et affiché un super niveau de jeu.

Chotard vient de prolonger

Pour récompenser ses performances, Montpellier a activé l’option permettant d’ajouter deux ans à son contrat. Le MHSC sécurise, par la même occasion, son jeune talent… Car les clubs intéressés par Joris Chotard sont déjà là. A commencer par l’OL. Selon nos informations, la cellule de recrutement observe très attentivement les performances de l’international français U19.