Sur les tablettes de l’OL, Wylan Cyprien pourrait rejoindre les Gones cet été. Une super recrue en perspective pour les Gones.

Courtisé par Lyon à l’époque où il jouait au RC Lens et qu’il crevait l’écran malgré son jeune âge, Wylan Cyprien serait toujours sur les tablettes lyonnaises. Et a un an de la fin de son contrat, c’est clairement une très belle affaire du mercato estival qui arrive.

Rennes aussi le veut

Le 10 Sport indique que Lyon s’intéresse à Wylan Cyprien, tout comme Rennes : « Selon nos informations, Rennes et l’Olympique Lyonnais sont très intéressés par Wylan Cyprien. Les deux clubs entretiennent des discussions avec l’entourage du joueur et pourraient préparer une offensive cet été ». Nice, qui ne pourra retenir son joueur, espère pouvoir récupérer plus de 10 millions d’euros.