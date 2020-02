Après avoir fait son marché dans l’équipe de France Espoir, l’OL souhaite continuer sur la filière tricolore.

Avec Martin Terrier, Jeff-Reine Adélaïde et Moussa Dembele, l’OL s’est offert un pan de l’équipe de France Espoir. Des joueurs qui ont retrouvé Lucas Tousart et Houssem Aouar, anciens fers de lance de l’anti-chambre de l’équipe de France. Et ce n’est pas terminé…

Chouiar ciblé

Ces dernières semaines, l’OL aurait coché le nom de Mounir Chouiar. Attaquant de Dijon, très en vue cette saison, il fait aussi le bonheur de l’équipe de France Espoir. Acheté 3,5 millions d’euros au RC Lens l’été dernier, il en vaut désormais le double. Un nom pour le mercato estival lyonnais.