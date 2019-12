Si l’OL a des moyens financiers pour son mercato, le club pourra également compter sur son entraîneur pour faire la différence.

Les intentions d’Aulas et Juninho sont claires pour cet hiver. L’heure est à la réaction suite aux mauvais résultats et aux blessures graves de Depay et Reine-Adélaïde. Le club veut recruter et paiera le prix nécessaire.

Garcia, monsieur plus ?

Outre les moyens financiers du club, l’OL pourra aussi compter sur Rudi Garcia pour recruter. Bien qu’il soit décrié en France par une partie des supporters, il dispose d’une bonne réputation en Europe. Son passage à l’AS Rome et sa finale récente en Europa League plaident pour lui. Après avoir attiré des garçons comme Kevin Strootman, Rudi Garcia a prouvé qu’il pouvait frapper fort. L’OL pourrait en profiter en janvier.