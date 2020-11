Si Memphis Depay s’en va, Rudi Garcia a identifié le profil qu’il aimerait avoir sur le front de l’attaque lyonnaise.

Le dossier Depay est toujours ouvert. Comme l’été dernier, le départ du capitaine lyonnais est dans les tuyaux. Si le club de Leo Messi trouve le financement, les Gones accepteront de laisser partir Memphis Depay. Pour lui succéder, Rudi Garcia a déjà de belles armes avec Dembele, Kadewere et Toko-Ekambi. Mais il pourrait se renforcer d’un autre atout offensif.

Giroud, le chainon manquant

Chassé l’été dernier, Olivier Giroud est toujours dans le viseur lyonnais. Comme Didier Deschamps, Rudi Garcia apprécie son profil de joueur de fixation, physique et efficace devant le but. Des caractéristiques que n’ont pas les Lyonnais en ce moment, même si Dembele s’en approche. Si Depay s’en va, l’OL tentera à nouveau Giroud. Avec plus de chance d’y parvenir cette fois. A quelques mois de l’Euro, Deschamps a exigé de Giroud qu’il joue.