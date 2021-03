L’avenir de Rudi Garcia s’assombrit à l’OL. Le titre s’éloigne et les Gones pourraient ainsi se choisir un nouveau coach.

Rudi Garcia a la possibilité d’aller se chercher lui-même une prolongation de contrat. S’il réalise l’exploit d’un titre de champion de France, Juninho et Aulas ne pourront pas faire autrement que de le prolonger. Mais c’est mal parti…

Favre est libre

Giflé par la bande à Neymar, l’OL a perdu un gros joker. Et Rudi Garcia voit son avenir s’assombrir. Sur le marché des coachs, il y a un profil qui plaît beaucoup. Et qui présente l’avantage d’être libre de tout contrat : Lucien Favre. Excellent à Nice, plutôt à Dortmund, Favre a le profil pour incarner le projet lyonnais et faire bien jouer la formation des Gones. Pour les supporters, c’est le nom qui revient le plus et qui enchante les fans.