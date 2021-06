S’il espérait voir un gros club européen dégainer une offre pour son transfert, Houssem Aouar ne peut que constater le calme autour de son avenir.

Depuis deux ans, Houssem Aouar se prépare à quitter le nid. Formé à l’OL, le Français sait que son avenir passe par un transfert et une aventure dans un club de grande envergure. Et si ses prestations lui ont permis d’attirer les foules, à l’heure de recevoir les offres concrètes, tout le monde déchante.

Paris n’est pas là, la Juve non plus

Pour l’heure, ni la Juventus ou Paris n’a bougé pour Houssem Aouar. Et la piste la plus chaude, qui menait à Arsenal, est également à l’arrêt. Faute de grosse opportunité, le Lyonnais pourrait donc rester une saison de plus à Lyon.