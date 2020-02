En recrutant Camilo dans les toutes dernières heures du mercato, Juninho tente un véritable coup. Explication.

En vendant Lucas Tousart pour 25 millions d’euros, l’OL a fait une super affaire. Et Juninho a déjà anticipé le départ de son milieu de terrain qui rejoindra le Hertha Berlin en juin prochain. En effet, le Brésilien a recruté Camilo, un milieu de terrain totalement inconnu. Un transfert à deux petits millions d’euros.

Une vraie trouvaille ?

Déniché en deuxième division brésilienne, Camilo est clairement un coup de Juninho. Le patron du sportif lyonnais a identifié des qualités chez ce joueur dont on ne sait absolument rien. Mais clairement, s’il parvient à percer au plus haut-niveau, ce sera un recrutement gagnant. Deux millions d’euros sur un joueur sorti de nulle part, ce serait beau. Et si jamais on assiste à la révélation de ce Camilo dans le onze type, aux côtés d’Aouar, et Guimaraes, ce sera le coup de siècle pour l’ami Juni !