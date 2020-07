Positionné sur Wylan Cyprien depuis plusieurs saisons, l’OL semble vouloir accélérer le recrutement du Niçois.

Considéré comme le meilleur tireur de coup-franc de toute l’Histoire, Juninho a peut-être trouvé un successeur pour l’OL. En effet, du côté de Nice, Wylan Cyprien dispose de très grosses qualités techniques, notamment pour les coups de pied arrêté.

Nice n’en veut plus

Lyon le suit depuis un moment. Et Juninho semble avoir pris le dossier en main. D’autant plus que Nice, avec qui il n’a plus qu’un an de contrat, est vendeur. Reste à savoir si Gones et Aiglons parviendront à trouver un terrain d’entente. Après les récentes opérations entre les deux clubs, et notamment le transfert d’Amine Gouiri, le dossier a de grandes chances d’aboutir.