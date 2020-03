Ardemment courtisé, Moussa Dembele pourrait bien partir cet été. Mais l’OL dispose de plusieurs options.

Avec une liste longue comme le bras d’écuries européennes prêtent à signer un gros chèque pour son transfert, Moussa Dembele sera à coup sûr le gros dossier des Lyonnais l’été prochain. Mais du côté des dirigeants, l’heure est à l’hésitation.

Le vendre vite ou attendre ?

Coté en bourse, l’OL doit tenir compte de ses actionnaires et des exercices comptables qui se bouclent au 30 juin. La question est donc de savoir s’il faut vendre Moussa Dembele avant cette date ou prendre son temps ? En effet, il n’est pas impossible que Dembele participe à l’Euro, ou aux Jeux Olympiques. Des événements qui peuvent lui donner encore plus de valeur, s’il s’illustre sur la scène internationale. Et donc voir son prix grimper encore… Dilemme pour Juninho et Aulas !