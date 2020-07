S’il a un temps émis l’envie de partir, Memphis Depay a de très grandes chances de rester à l’OL la saison prochaine.

Dans son rôle de leader et capitaine de l’OL, Memphis Depay a belle allure. Au point de relancer les intérêts des clubs étrangers à son sujet. Et le Néerlandais semblait séduit par la perspective de relever un nouveau défi hors des frontières du Rhône…

Pas d’offre pour Depay

Mais pour sortir Depay de l’OL, l’affaire se complique. Les Gones, qui se seraient montrés gourmand de toute façon, n’ont pas reçu de proposition et ne devraient pas en recevoir de suffisamment intéressantes avec le Covid-19 et la prudence ambiante. Pour le plus grand bonheur des supporters, Depay devrait rester.