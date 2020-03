Après avoir bradé Nabil Fékir l’été dernier, l’OL pourrait déjà récupérer de l’argent sur sa revente…

Nabil Fékir a fait un choix étonnant en acceptant la proposition du Betis Séville. Et le prix du transfert a été tout aussi surprenant puisque l’OL a dit oui à l’offre sévillane : un peu moins de 20 millions d’euros. Mais les dirigeants lyonnais ont inclus un pourcentage à la revente sur son prochain transfert.

Déjà vendu ?

Auteur d’une excellente saison en Liga, Nabil Fékir a déjà des clubs sur lui. En Espagne et en Italie, on semble disposé à lui offrir un challenge à la hauteur de son talent, notamment sur la scène européenne. Un transfert dans lequel l’OL récupèrera 20%. Étant donné sa valeur sur le marché, les Gones peuvent espérer un chèque entre 5 et 10 millions d’euros.