Si la masse salariale de l’OM est un problème récurrent de l’ère McCourt (et même avant), la présence de certains joueurs très chers et peu performants freine considérablement le club.

Avec 500 000 euros de salaire mensuel, Kevin Strootman est l’illustration de la mauvaise gestion du club. Recruté à la demande de Rudi Garcia, le milieu de terrain hollandais est un poids XXL pour le vestiaire. La masse salariale est plombée par ce type d’investissement sans rentabilité, à l’instar des sommes dépensées pour Kostas Mitroglou ou encore Valère Germain. L’OM a besoin d’air, de toute urgence.

Des discussions menées en secret

L’OM envisage toutes les solutions pour se débarrasser des boulets de son effectif. Si le cas Germain est plus complexe, André Villas-Boas appréciant sa polyvalence et son état d’esprit (à défaut d’avoir son efficacité devant le but), les dossiers Strootman et Mitroglou sont clairement à traiter cet été. Et le club envisage des départs libres pour ces deux joueurs. Strootman est même proposé un peu partout en Europe, sans indemnité de transfert. Pour Mitroglou, des négociations de résiliation de contrat seraient même envisagées…