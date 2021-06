Forfait pour l’Euro, Milik se concentre désormais sur la saison prochaine. Et il y a de grandes chances que ce soit à l’OM.

Après des débuts très convaincants, Arkadiusz Milik pensait pouvoir s’offrir un bel été avec la Pologne, qui dispute l’Euro. Mais une blessure a tout gâché… Impossible pour le buteur de l’OM de se montrer sur la scène internationale et donc de séduire des grands clubs européens, comme il aurait pu l’espérer.

Pas d’offre à l’horizon

Surveillé par les clubs italiens notamment, et particulièrement la Juventus, Milik voit ses chances de départ se réduire grandement. Plus les semaines passent, plus son avenir s’écrit du côté de l’OM. Pour au moins une saison, en tout cas…