Massimiliano Allegri prépare son retour. Et plus que jamais le PSG est une piste privilégiée pour l’entraîneur italien.

Libre depuis son départ de la Juventus Turin il y a un an, Massimiliano prépare son retour. Comme il l’a laissé entendre à la presse italienne et anglaise ces derniers mois, il souhaite revenir aux affaires cet été. Soucieux de vivre une nouvelle expérience, il ne reviendra pas dans le championnat italien, et privilégie l’étranger. Une tendance récemment confirmée par ses proches dans les journaux italiens : il veut rebondir ailleurs qu’en Italie, où il a déjà tout gagné.

Leonardo le veut à Paris

Évoqué en Angleterre (Newcastle) et en Espagne, Allegri est également une piste pour le PSG. Leonardo songerait à son profil pour prendre la succession de Thomas Tuchel. L’entraîneur allemand n’est pas certain de rester en poste la saison prochaine et avec un Allegri libre sur le marché des transferts, les chances de le voir s’installer sur le banc du PSG sont très grandes…