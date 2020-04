Positionné sur Ryan Aït-Nouri, le LOSC va devoir sortir l’artillerie lourde pour pouvoir le récupérer.

A 18 ans, Ryan Aït-Nouri est considéré comme l’un des plus grands espoirs au monde à son poste de latéral gauche. Celui qui a démarré en Ligue 1 cette saison est couvert de louanges par les observateurs et les clubs intéressés par son profil se multiplient. En France, Monaco et Lille sont très chauds.

Plus de 30 millions ?

Mais le LOSC, qui pousse fort pour l’avoir, va devoir s’employer cet été. Si la relation avec Angers est excellente depuis le transfert de Nicolas Pepe, les Dogues devront sortir le chéquier. Il est en effet question d’offre à plus de 30 millions d’euros de la part de Crystal Palace ou de l’Atletico pour l’été prochain. Une gamme de prix très haute au regard de la jeunesse du joueur…