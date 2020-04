La présence de Boubakary Soumaré sur la short-list de Zinedine Zidane pourrait devenir la belle surprise du mercato lillois.

Courtisé par de nombreux clubs anglais, Boubakary Soumaré a refusé de quitter le LOSC l’hiver dernier. Le Lillois souhaitait attendre une meilleure offre. Et même si Newcastle, qui a transmis la plus grosse offre, espère bien obtenir gain de cause, Soumaré pourrait lui-aussi avoir raison…

Zidane pense à lui

En effet, Boubakary Soumaré est suivi par un homme convaincu de son talent : Zinedine Zidane. Et être dans la short-list de Zizou est clairement un honneur qui peut se transformer en transfert très rapidement. L’opportunité d’une belle surprise pour le LOSC si tel était le cas cet été.