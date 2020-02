Tout proche de signer à Monaco l’été dernier, Adama Soumaoro a fini par quitter le LOSC par une petite porte cet hiver.

Placé sur la liste des départs depuis plusieurs mois, Adama Soumaoro semblait avoir l’embarras du choix. Et surtout, pour le LOSC, c’était la perspective de prendre un petit billet intéressant pour ce joueur formé au club.

Un tout petit transfert

Tout proche de signer à Monaco au cœur de l’été, Adama Soumaoro n’aurait pas satisfait la visite médicale. Un transfert approchant les 15 millions d’euros était calé entre les deux clubs. Six mois plus tard, le défenseur lillois a été prêté au Genoa. Un choix étonnant, tout comme le montant de l’option d’achat : 10 millions d’euros. Pour un joueur expérimenté, de 27 ans, ce n’est vraiment pas cher payé. Encore plus pour un club comme le LOSC qui vend extrêmement bien ses joueurs depuis deux ans… Etrange.