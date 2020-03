Face à la lourde concurrence qui s’organise autour de Victor Osimhen, le LOSC peut-il espérer un authentique exploit pour sa vente ?

Acheté 12 millions d’euros par le LOSC l’été dernier, Victor Osimhen vaut aujourd’hui bien plus. Mais la question est : combien ? Il se murmure que plusieurs clubs ont déjà offerts des ponts d’or aux dirigeants lillois, notamment lors du dernier mercato d’hiver. Mais le LOSC peut-il rêver d’un transfert historique, à plus de 100 millions d’euros ?

Proche des 100 M€

A 21 ans, Victor Osimhen est clairement l’une des valeurs marchandes les plus en vogue du moment à son poste. Avec Erlind Haaland et Jadon Sancho, le Lillois va casser la baraque cet été sur le marché des transferts. Mais difficile pour le LOSC d’envisager de franchir la mythique barre des 100 millions d’euros. Les Lillois vont s’en approcher mais raisonnablement, c’est un dossier qui pourrait se clore à 80 voire 90 millions d’euros. Plus, ce serait indécent. Mais sait-on jamais !