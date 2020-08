Dénicheur de talents, Luis Campos met en place une nouvelle stratégie de recrutement pour le LOSC.

Depuis que Luis Campos est aux commandes du recrutement du LOSC, comme à Monaco, c’est une totale réussite. Le Portugais déniche des pépites un peu partout en Europe et Christophe Galtier se charge de les faire éclore. Le résultat est sensationnel, le LOSC enregistre des plus-values incroyables. Acheté 14 millions d’euros, Victor Osimhen a été vendu 80 millions d’euros à Naples. Tout ça, en moins d’une saison…

Des transferts sur tous les continents

Cet été, Luis Campos installe un nouvel étage à sa fusée. En plus de piocher dans les réservoirs de talent du football mondial, le Portugais veille à occuper tous les territoires de la planète. En signant Jonathan David, le LOSC s’attaque au marché de l’Amérique du Nord, l’attaquant lillois étant Canadien. Avec Eugenio Pizzuto, c’est l’Amérique du Sud qui est ciblée puisque le jeune de 18 ans est Mexicain. Et il se murmure que l’Asie pourrait également être ciblé par les Dogues avec l’arrivée d’un jeune talent japonais, Jun Nishikawa (18 ans). Des joueurs qui permettent au LOSC d’avoir des portes d’entrée business partout dans le monde. Une construction digne des plus grands clubs mondiaux.