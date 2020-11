Dans la perspective d’un départ d’Olivier Giroud cet hiver, l’OM semble le club le mieux positionné pour l’accueillir.

Brillant en équipe de France, où il bat tous les records, Olivier Giroud peine à trouver quelques minutes de temps de jeu à Chelsea. De nouveau remplaçant ce week-end, l’attaquant des Blues a eu le droit d’entrer en jeu en fin de rencontre contre Newcastle (0-2). Une situation complexe face à laquelle Giroud va devoir trancher. S’il veut jouer l’Euro, Deschamps veut qu’il joue. A Chelsea, c’est peine perdue.

L’OM a le profil parfait

S’il dispose de pistes en Angleterre ou en Italie, c’est en Ligue 1 qu’Olivier Giroud compte le plus de clubs intéressés. L’OL, Monaco ou encore Bordeaux aimeraient pouvoir le récupérer. Mais c’est surtout l’OM qui semble avoir le plus de chance. André Villas-Boas peut lui offrir une place de premier choix dans un club de premier plan. Financièrement, un prêt avec un salaire intégralement payé, n’est pas impossible à gérer pour l’OM (contrairement à Bordeaux). Et la concurrence de Germain et Benedetto ne lui fera pas de l’ombre (contrairement à Lyon et Monaco, où il y a de belles armes offensives). Dernier point, et pas des moindres : l’OM est un club qui parle au coeur de Giroud. Déjà approché par le passé, il n’a jamais caché son envie de venir, pourquoi pas, défendre les couleurs du club mythique de la Canebière.