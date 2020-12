Courtisé depuis deux ans, Morgan Sanson est tout proche de quitter l’OM. A 30 millions, l’affaire sera conclue.

Le FC Séville, le Milan AC ou encore West Ham et Crystal Palace ont tour à tour essayé de recruter Morgan Sanson. Si le projet d’une aventure à l’étranger le séduit, c’est l’OM qui se retrouve le plus difficile à convaincre. Gourmand, le club phocéen espérait plus de 35 millions d’euros.

Le Covid et le besoin d’argent

Si le transfert de Morgan Sanson est toujours d’actualité, ce n’est plus au même prix. Le Covid a revu toutes les valeurs à la baisse. L’OM se contentera de 30 millions d’euros à présent. Cet hiver ou l’été prochain, ce dossier fait partie des éléments clés pour les finances marseillaises.