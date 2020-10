Malgré ses envies de le voir partir, l’OM se confronte à la dure réalité pour Nemanja Radonjic : personne ne veut de lui.

En dépensant 12 millions d’euros pour le transfert de Nemanja Radonjic, l’OM a pris un risque. Un gros risque. Et l’OM s’est planté. Le Serbe n’est pas du tout à la hauteur des attentes. Et il n’a plus du tout la confiance d’André Villas-Boas.

Son prix baisse considérablement

S’il a été le super remplaçant de l’OM pendant quelques semaines, sa progression laisse clairement à désirer. Et même si le club a bien envie de le voir partir, aucune porte de sortie ne s’ouvre à lui. Tout simplement parce qu’il est invendable à un prix raisonnable. Transfermarkt l’estime à 6 millions d’euros, soit deux fois moins que son prix d’achat. Mais pour envisager un transfert, l’OM doit clairement être sur une fourchette entre 3 et 5 millions d’euros. Pas plus.