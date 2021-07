En fin de contrat avec l’OM, Boubacar Kamara est proche de la sortie. Mais le montant de son transfert fait froid dans le dos.

Après avoir explosé avec l’OM, Boubacar Kamara a vu sa valeur s’envoler ces dernières saisons. Il était question de 30 à 40 millions d’euros il y a encore un an. Mais la situation contractuelle du joueur à évoluer puisqu’il n’a plus qu’un an. Et son prix, naturellement, baisse.

8 millions d’euros !

Ces dernières heures, il est question d’une offre d’un club anglais. Il s’agit de Newcastle, qui proposerait… 8 millions d’euros pour Boubacar Kamara ! On est très loin des 30 à 40 millions d’euros qui pouvait faire rêver l’OM. Après avoir perdu Thauvin pour zéro, ce serait un vrai coup dur que de vendre son plus grand talent pour trois fois rien.