Si Olivier Giroud intéresse grandement l’OL, la réciproque n’est pas évidente. Le Français a d’autre priorité.

L’OL courtise Olivier Giroud depuis plusieurs mois. Et encore plus cet hiver, après la grave blessure de Memphis Depay. A quelques mois de l’Euro, revenir en France peut garantir une place dans le groupe de Didier Deschamps… Mais Giroud a d’autre projet.

L’OL si rien d’autre

Courtisé par l’Inter Milan, la Juventus ou l’Atletico, Olivier Giroud priorise d’abord les challenges ambitieux, et plus intéressants financièrement. Et si jamais il se retrouve sans rien sur la fin du mois de janvier, il sera toujours temps de se rabattre sur l’OL. Encore faut-il que la place soit encore libre…