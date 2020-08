En quête d’un attaquant et d’un latéral gauche, l’OM pourrait se tourner vers un joueur libre de tout contrat avec une solide expérience.

André Villas-Boas veut deux renforts prioritaires. Une doublure pour Benedetto et une autre pour Amavi. Et c’est justement au poste de latéral gauche que l’OM pourrait dégainer dans les jours à venir. Un joueur, libre de tout contrat, serait très proche de signer.

Un Japonais vers Marseille !

D’après Foot Mercato, l’OM a jeté son dévolu sur Yuto Nagatomo. A 33 ans, il sort de deux saisons à Galatasaray et se retrouve sur le marché des transferts, à la recherche d’un nouveau projet. Passé par l’Inter Milan (2011-2018), où il a disputé plus de 200 matchs, il dispose d’une solide expérience et semble parfait pour doubler Jordan Amavi.