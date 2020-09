Avec un Leo Messi sur le marché des transferts, le PSG s’active pour tenter l’impossible. Et c’est tout le mercato parisien qui s’en retrouve affecté.

Personne ne pouvait prévoir un tel coup de tonnerre sur le marché des transferts. Leo Messi qui claque la porte du Barça et qui réclame son départ… Le PSG ne pouvait pas rêver plus belle occasion de mettre la main sur le sextuple Ballon d’Or. Non sans bouleverser les plans de Leonardo…

Paris change tout !

En effet, depuis une semaine, le PSG change complètement sa stratégie. Leonardo cherchait à recruter un gardien, deux défenseurs, un milieu et un attaquant : c’est désormais uniquement sur Leo Messi que le PSG se tourne ! Quitte à mettre tous les moyens disponibles sur l’Argentin ? Doha semble prêt à cette folie…