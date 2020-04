Le rapprochement évident entre le Barça et Jorge Mendes fait naître tous les fantasmes. Même celui d’une arrivée de Cristiano Ronaldo ?

En offrant sa confiance à Jorge Mendes, les Blaugran ont opéré un grand virage pour les prochains mois. L’agent portugais va en effet prendre en main une partie du recrutement catalan et les dossiers Semedo – Joao Cancelo seront entre ses mains. Mais n’est-il pas envisageable d’aller plus loin, en creusant la possibilité d’une piste Cristiano Ronaldo ?

Tout simplement impossible

Si la perspective d’associer Leo Messi à Cristiano Ronaldo peut faire rêver, elle n’est malheureusement pas possible. D’abord parce que le club n’a pas les moyens de s’offrir CR7, tant en transfert qu’en salaire. De plus, les deux hommes sont adversaires fidèles et meilleurs ennemis. Jamais ils ne pourront s’associer pour convoiter le même bien, le Ballon d’Or. Jorge Mendes a beau être le nouvel homme de confiance du Barça, il ne pourra pas faire de miracle sur ce point.