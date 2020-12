Zinedine Zidane aspire à recruter un nouveau n°9 la saison prochaine. Et le Real Madrid vise les meilleurs.

Avec Karim Benzema, le Real Madrid ronronne. Et Zinedine Zidane se félicite de pouvoir compter sur le Français, efficace et leader. Mais l’avenir se prépare en ce moment même au Real. Les dirigeants veulent boucler l’arrivée d’un nouvel attaquant et ciblent les meilleurs du marché.

De Mbappé à Lukaku

Pour Zidane, la priorité des priorités s’appelle Kylian Mbappé. Mais le Français envisage de plus en plus de prolonger son contrat plutôt que de se diriger vers un transfert. Tout aussi jeune et performant, Erling Haaland est lui-aussi sur les tablettes madrilènes. Une clause libératoire à 70 millions d’euros s’active au 1janvier 2022 mais le Real Madrid pourrait ne pas attendre. Dans un registre plus expérimenté, Sadio Mané (Liverpool) et Romelu Lukaku (Inter Milan) sont également pistés.