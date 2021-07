Pour boucler la vente de Raphaël Varane, Manchester United a besoin de sous. Et la vente de Paul Pogba pourrait tout déclencher.

C’est un coup de billard à plusieurs bandes qui se joue dans le mercato estival. Et le point de départ de tout ça, c’est la vente de Paul Pogba. Le Français est courtisé par Leonardo, qui aimerait l’associer à Neymar, Mbappé et Verratti. Et ce transfert pourrait permettre à Manchester United de financer son recrutement.

Vendre Pogba pour acheter Varane

Et dans les priorités de recrutement de Manchester United, il y a un autre Français : Raphaël Varane. Le défenseur du Real Madrid veut aller en Angleterre et rejoindre les Red Devils. Un chèque de 50 millions d’euros permettra de boucler le deal. Mais tout ça, sans Pogba, ça ne se fera pas…