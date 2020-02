Sur la piste de Gabriel, le PSG pourrait voir Newcastle dégainer plus vite et se faire doubler.

Dans le chantier de la succession de Thiago Silva, le PSG a coché le nom de plusieurs profils. En France, du côté du LOSC, Gabriel intéresse particulièrement les dirigeants parisiens. Mais la concurrence anglaise est rude dans ce dossier…

Newcastle insiste

En effet, trois clubs de Premier League sont sur Gabriel. Arsenal, Everton et surtout Newcastle : « Newcastle continue d’insister auprès du joueur et de ses représentants pour le convaincre de signer, explique le média 10 Sport. Pour cela, les Magpies sont disposés à lui offrir des garanties de temps de jeu et surtout un très gros salaire. S’il accepte, Boubakary Soumaré pourrait voir ses émoluments multiplier par deux, avec un salaire annuel supérieur à 2 millions d’euros net ».Paris pourrait donc se faire doubler par les Magpies de Steve Bruce.