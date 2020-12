Après avoir subi les tentatives de destabilisation du Barça durant deux étés, le PSG va enfin pouvoir prendre sa revanche…

Entre le PSG et le Barça, c’est la guerre. Depuis que Paris a payé la clause libératoire de Neymar (222 millions d’euros, en 2017), les Catalans sont fous de rage et veulent se venger. C’est précisément ce qu’ils font depuis deux ans et essayant de faire revenir Neymar.

Paris fonce sur… Messi !

A l’été 2018, Neymar voulait retourner au Barça. Le PSG a mis son veto. Il y a un an, les discussions ont été plus loin. Mais côté barcelonais, ce n’était qu’une manœuvre pour semer la zizanie à Paris. Sans argent, les Catalans n’auraient jamais pu payer le transfert et le salaire de Neymar… A présent, les choses ont changé. C’est au tour de Paris de s’intéresser à un joueur du Barça. Et pas n’importe lequel : Leo Messi ! L’Argentin est en fin de contrat et se retrouve libre de tout contrat. Un boulevard pour le PSG, encore plus après l’appel du pied de Neymar.