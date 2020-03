Entre un joueur qui ne souhaite pas rester et un club sans cesse provoqué par sa star, il n’est pas impossible de voir les Qataris lui montrer la porte de sortie l’été prochain.

Si Neymar a exprimé son désir de quitter le PSG l’été dernier, le club a fait preuve d’autorité pour poser ses conditions et se mettre au-dessus des volontés du joueur. Une prise de position, pilotée par Leonardo, qui a permis à Paris de ne pas se faire marcher dessus et de montrer à sa star que l’institution a plus de poids que n’importe quel joueur.

Des provocations à répétition

Mais depuis plusieurs mois, Neymar multiplie les provocations. Sur le terrain comme en dehors, le Brésilien n’est pas pro. Clairement, le PSG se retrouve défié par sa propre star. S’il est largement au-dessus des autres joueurs du championnat de Ligue 1, Neymar n’est pas encore l’homme qui porte le PSG vers les sommets. Au contraire, il cristallise les tensions avec le coach et le vestiaire. Les Qataris pourraient vite se lasser de ses caprices et prendre la décision de le vendre cet été. Leonardo se dirige clairement vers cette option…