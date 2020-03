Si Manchester United a dépensé 87 millions d’euros pour Harry Maguire, le PSG pourrait faire encore plus fort l’été prochain.

Les clubs n’hésitent plus à dépenser des fortunes pour les défenseurs centraux. Liverpool a signé un chèque de 84 millions d’euros pour Virgil Van Dijk et le Néerlandais est l’une des clés du succès des Reds, vainqueur de la dernière Ligue des Champions et futur champion d’Angleterre. L’été dernier, Manchester United a mis 87 millions d’euros sur la table pour le géant Harry Maguire.

100 millions pour Koulibaly

Cet été, c’est peut-être bien le PSG qui pourrait signer un nouveau record. En effet, Paris se cherche un nouveau patron en défense afin de succéder à Thiago Silva, qui est en fin de contrat. Sur la short-list des Parisiens, il y a un certain Kalidou Koulibaly. Si sa clause libératoire est à 150 millions d’euros, Naples pourrait accepter un montant de 100 millions d’euros. Paris signerait alors un très joli coup et accessoirement le transfert le plus cher du monde pour un défenseur.