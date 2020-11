Leonardo aurait accéléré auprès des représentants de Neymar pour caler un rendez-vous et évoquer très clairement son avenir au PSG. Enfin !

Depuis la finale de la Ligue des Champions, les médias répètent en chœur que Neymar se sent bien à Paris, qu’il ne veut plus partir et qu’il est épanouie. Mais concernant sa prolongation de contrat, pas d’avancée particulière. Pourtant, il semble que Paris dispose d’un boulevard pour le signer… Mais Leonardo vient de passer à l’action.

Un rendez-vous est prévu

Le journal L’Equipe révèle que Leonardo et les représentants de Neymar ont calé un rendez-vous avec pour objectif d’évoquer concrètement cet avenir en commun avec Paris. Aucune date précise n’est communiquée mais il y a fort à croire que cela se passera avant la fin de l’année. Pour rappel, Neymar a un contrat jusqu’en juin 2022. S’il n’y a pas le feu au lac, il y a quand même un début d’urgence. Paris doit faire vite. Et bien.