Faute de pouvoir prolonger au Barça, Leo Messi voit l’opportunité de rejoindre le PSG se présenter à lui. Et ça commence à sentir très bon.

Le Barça ne trouve pas la solution. Malgré tous les montages financiers envisagés par le président Laporta, aucun ne trouve pour l’instant sa cible. Et le club blaugrana commence à envisager le pire avec le départ de Leo Messi, devenu beaucoup trop cher pour l’écurie catalane.

Paris est là, Paris se prépare

Sur le marché européen, une petite poignée de clubs peut sauter sur l’occasion. En tête, on retrouve le PSG. Après Neymar, Mbappé et Sergio Ramos, Paris peut assommer le monde du football avec la signature d’un Leo Messi libre de tout contrat. Le PSG est à un pas de l’Argentin, récent vainqueur de la Copa America, proche d’un Neymar motivé à l’idée de rejouer avec lui. Paris est le seul à pouvoir lui offrir tout ce qu’il désire : un salaire en or et des ambitions sportives XXL.