Après avoir tenté de quitter le PSG à plusieurs reprises, Neymar semble avoir été tout proche de la sortie il y a un an.

Neymar a mis du temps à se faire à l’idée d’être un joueur du PSG et d’appartenir à son projet. Deux ans, précisément. Dès l’été 2018, le Brésilien semblait déjà avoir des remords et souhaitait retourner en Catalogne. Un souhait qui a été très, très loin, un an plus tard, durant le mercato estival 2019.

Il ne manquait que 20 millions

Javier Bordas, ancien dirigeant du Barça, est passé aux aveux concernant Neymar. Il confirme que durant l’été 2019, le PSG a discuté du transfert de Neymar. Et qu’il ne manquait que 20 millions d’euros pour que l’affaire se boucle. Une somme que le père du Brésilien était prêt à payer ! Finalement, le deal n’a pas été au bout et Neymar est resté, pour filer vers sa meilleure saison avec Paris, finale de la Ligue des Champions à la clé.