Avec les transferts d’Osimhen et Gabriel, le LOSC s’apprête à frapper un très gros coup sur le mercato estival.

Le LOSC a offert une leçon l’été dernier en vendant à prix d’or des joueurs comme Rafael Leao (35 millions d’euros, Milan AC) et surtout Nicolas Pepe (80 millions d’euros, Arsenal). Mais ce n’était qu’un début ! Luis Campos est en effet en train de frapper encore plus fort…

Plus de 100 millions d’euros de transfert !

Depuis plusieurs jours, Lille est en train de négocier avec Naples pour le double transfert d’Osimhen et Gabriel. L’attaquant et le défenseur des Dogues pourraient quitter le Nord contre un chèque global de 100 millions d’euros ! Une prouesse de folie signée Luis Campos. Après avoir rendu riche et crédible le projet de Monaco, il confirme avec le LOSC de Gérard Lopez. Bluffant.