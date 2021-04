Interrogé par Foot Mercato, l’un des fils de Zinedine Zidane a ouvertement évoqué son rêve de porter un jour les couleurs de l’OM.

Dans la famille Zidane, tous les fils du champion du monde jouent au foot et tentent de faire carrière. Mais aucun d’eux n’a encore pleinement crevé l’écran. Pas simple de se faire un prénom quand on s’appelle Zidane… Mais pour Luca, gardien de but de 22 ans disposant d’un bon potentiel depuis plusieurs saisons, l’espoir de le voir briller est encore là.

Son rêve ? L’OM !

Interrogé par Foot Mercato, Luca Zidane se confie pour la première fois. Ses prises de parole sont rares et au moment d’évoquer un possible destin vers la France, le fils de la légende vivante s’ouvre à cœur ouvert : « Revenir dans le pays dans lequel tu es né, ce serait bien, surtout si c’est l’Olympique de Marseille, club de la ville où je suis né et d’où vient ma famille. C’est un club historique, l’un des meilleurs en France, avec un public très exigeant. J’aimerais bien pouvoir jouer là-bas un jour. »