Face à une situation financière catastrophique, le FC Barcelone n’est plus en capacité d’offrir de nouveau contrat à Messi. Son départ est proche.

Pour conserver Leo Messi, le Barça connait les conditions. Il faut lui offrir le plus gros contrat jamais offert à un joueur de foot, avec près de 80 millions d’euros par an. Financièrement, le FC Barcelone est à la rue et ne peut, en aucun cas, y parvenir.

Messi doit baisser son salaire pour rester…

S’il veut rester, Leo Messi devra accepter de baisser son salaire. Le FC Barcelone n’a pas le choix. Sans ce geste fort, l’Argentin n’a pas la possibilité de rester. Osera-t-il ? C’est peu probable. Et dans la mesure où Pep Guardiola ou Mauricio Pochettino sont prêts à lui signer le chèque dont il a envie….